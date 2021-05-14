Sivasspor ile Kasımpaşa 22. kez karşılaşacak

Süper Lig'in son haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Kasımpaşa, 22. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 42. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 7, Kasımpaşa'nın da 6 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç ise 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında oynandı. İstanbul temsilcisi sahasında Sivasspor'u 6-2 yenmişti.

Sivasspor ile Kasımpaşa son olarak bu sezonun ilk devresinde İstanbul'da karşılaşmış, maç Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2007-2008 Sezonu

Sivasspor: 4 - Kasımpaşa: 0

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 4

2009-2010 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2010-2011 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2012-2013 Sezonu

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0

2013-2014 Sezonu

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 2

Kasımpaşa: 6 - Sivasspor: 2

2014-2015 Sezonu

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 1

2015-2016 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 0

2017-2018 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 3

Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 2

2018-2019 Sezonu

Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 3

Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 3

2019-2020 Sezonu

Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0

Kasımpaşa: 0 - Sivasspor: 0

2020-2021 Sezonu

Kasımpaşa: 2 - Sivasspor: 0 - SİVAS