Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda
Son Dakika Spor Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda - Son Dakika Spor

Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda

7 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor.

Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Sivasspor, deplasmanda alacağı sonuçla lider girdiği haftada yerini korumak istiyor. İki ekip Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.


Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.


İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidoları 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.


Kayserispor ile Sivasspor arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.


Sivasspor'da 4 futbolcu kart sınırında


Sivasspor'un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.


Çalımbay'ın şansı tutmuyor


Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı. - SİVAS

Kayserispor, Sivasspor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor ile Kayserispor 25. randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]