Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile MKE Ankaragücü, birbirlerine 18. kez rakip olacak.

Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile MKE Ankaragücü, birbirlerine 18. kez rakip olacak.

Sivasspor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 maçta Sivas temsilcisi 11 defa galip gelirken, Ankaragücü ise rakibini 1 kez yendi. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 40 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

İki ekip daha önce Sivas'ta 8 defa oynadı. Bu müsabakalarda Sivasspor 6 kez sevinen taraf olurken, 2 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Ankaragücü arasında en farklı skorun yaşandığı maç ise 2006-2007 sezonunda oynanan Sivasspor'un Ankaragücü'nü 4-1 yendiği karşılaşma oldu.

Sivasspor'da tek eksik Aaron

Sivasspor'da Ankaragücü mücadelesi öncesi 1 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ankara temsilcisi karşısında görev yapamayacak.

Yatabare Ankaragücü'nü boş geçmiyor

Sivasspor'un deneyimli forveti Mustapha Yatabare, ligde forma giydiği son iki MKE Ankaragücü maçında birer gol kaydetti.

Çalımbay'ın Çapa karnesi

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı takımların Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 6 beraberlik çıkarken, diğer karşılaşmayı ise Çalımbay'ın ekibi kazandı. Ankaragücü'ne rakip olduğu son 5 lig maçını kazanan deneyimli teknik adam, rakibiyle daha önce oynadığı 12 mücadeleden 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet çıkardı.

Yiğidolar 485. sınavını verecek

Sivasspor, ligde 485. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 484 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 181 galibiyet, 126 beraberlik ve 177 mağlubiyet aldı. 667 kez rakip fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı takım, 674 golü de kalesinde gördü. Sivasspor, ligde toplam 669 puan topladı. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ile MKE Ankaragücü 18. randevuda - Son Dakika Spor

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