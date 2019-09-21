Sivasspor ile Trabzonspor 23. randevuda

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. İki takım bu mücadeleyle birlikte toplamda 23. kez birbirlerine rakip olacak. Söz konusu müsabaka, bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman ile kırmızı-beyazlıların çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ı da 3. kez karşı karşıya getirmiş olacak.



Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak. 23 Eylül Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.



Takımda bulunan sakat oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan puan ya da puanlarla dönerek bir sonraki hafta evinde oynayacağı Beşiktaş maçına moralli girmek istiyor.



Geride kalan 4 haftada 1 galibiyeti bulunan Sivasspor ise saha avantajını da kullanarak galibiyete uzanmanın hesaplarını yapıyor.



3. kez karşılaşacaklar



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günkü karşılaşmayla birlikte Süper Lig'de 3. kez birbirlerine rakip olacak. Karaman ile Çalımbay, ilk kez 16 Kasım 2008'de karşılaştı. Karaman'ın çalıştırdığı MKE Ankaragücü, bu maçta Çalımbay'ın Eskişehirspor'unu 3-1 mağlup etmişti. İki teknik adam arasındaki diğer mücadele ise 18 Mayıs 2018'de oynandı. Ünal Karaman'ın başında olduğu Karabükspor, Çalımbay'ın teknik direktörlük görevinde bulunduğu Trabzonspor'a 3-0 yenilmişti.



Bu karşılaşmayla sezonu tamamlayan bordo-mavili ekipte, Rıza Çalımbay'ın yerine takımın başına Ünal Karaman geçmişti.



Ünal Karaman'ın Sivasspor'a karşı geçmişi



Bordo-mavili takımın teknik patronu Karaman, çalıştırdığı takımlarla Demir Grup Sivasspor'a karşı 6 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



Çalımbay'ın Trabzonspor karnesi



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar Karadeniz ekibine rakip olarak 24 maça çıktı. Çalımbay, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. - TRABZON