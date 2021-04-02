Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda

02.04.2021 09:39
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 32. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor birbirlerine karşı 30. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 32. hafta maçında Sivasspor ile Trabzonspor birbirlerine karşı 30. kez rakip olacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig'de yarın oynanacak olan maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 29 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 14 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 7 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yiğidolar'da tek eksik!

Sivasspor'un, Trabzonspor ile oynayacağı maçta 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı süren Serhiy Rybalka Trabzon karşısında görev yapamayacak.

2 takımın maçları bol gollü geçiyor

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 29 maçta toplam 75 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 32, Trabzon ise 43 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 75 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3.29 olarak gerçekleşti.

Üst üste 3 maç kazanmak istiyor

Süper Lig'de 8 maçtır kaybetmeyen ve son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmak için sahaya çıkıyor. Yiğidolar son 8 maçta, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Sivas'ta 1 isim sınırda

Yiğidolar'ın Trabzon ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Trabzonspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

Çalımbay'ın Avcı karnesi

Teknik direktör Abdullah Avcı'ya rakip olduğu son 3 Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Çalımbay, daha önceki 6 karşılaşmada ise galip gelememiş ve 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sivasspor ile Trabzonspor arasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

2006-2007 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Sivasspor: 2-0

2007-2008 Sezonu-

Trabzonspor - Sivasspor: 0-3 (Hükmen)

Sivasspor - Trabzonspor: 2-0

2008-2009 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

Sivasspor - Trabzonspor: 3-0

2009-2010 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

2010-2011 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 6-1

Sivasspor - Trabzonspor: 2-3

2011-2012 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Sivasspor: 2-1

2012-2013 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

Sivasspor - Trabzonspor: 2-0

2013-2014 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 0-0

Sivasspor - Trabzonspor: 0-4

2014-2015 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

2015-2016 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 0-2

Trabzonspor - Sivasspor: 1-0

2017-2018 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Sivasspor: 0-2

2018-2019 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 3-1

Sivasspor - Trabzonspor: 1-1

2019-2020 Sezonu

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Trabzonspor - Sivasspor: 2-1

2020-2021 Sezonu

Trabzonspor - Sivasspor: 1-1 - SİVAS

Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda
Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek Süveyş'teki krizi fırsata çevirme peşine düştüler! Alternatif yol kurulacak, kontrol İsrail'e geçecek         
09:26
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı         
08:33
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı         
21:51
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor ile Trabzonspor 30. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei