Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda - Son Dakika

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

28.04.2021 12:37
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda, System.String[]

Süper Lig'in 38. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 38. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın mücadelesinde Sivasspor'un rakibine karşı 3'e 2 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig'in 38. haftasında, DG Sivasspor, yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 16.00'da başlayacak olan mücadelede iki rakip, 8. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 7 maçın 3'ünden Sivasspor, 2'sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 22 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 7 maçta rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

İki ekibin sezonun ilk devresinde oynanan mücadelesi 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Sivasspor'da 3 isim ceza sınırında

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde 3 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın ve Erdoğan Yeşilyurt, Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

İki takım arasında yarın saat 16.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. - SİVAS

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda
Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 8. randevuda - Son Dakika Spor


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