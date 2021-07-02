Sivasspor, Isaac Cofie ile yeni mukavele yaptı

Cofie, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası 'nda toplam 32 maça çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon bitiminde sona eren orta saha oyuncusu Isaac Cofie ile 2 yıllık yeni mukavele imzalandığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor , Ganalı oyuncu Isaac Cofie ile yeniden anlaştı.

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