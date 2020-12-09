UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son hafta maçında yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak Sivasspor, İsrail'e gitti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son sınavı için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail'e hareket etti. Yaklaşık 1,5 saat sürecek yolculuğun ardından Tel Aviv'e varacak olan kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, TSİ 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Koronavirüse yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın karantinası sürdüğü için yarınki maçta da takımın başında sahaya yardımcı antrenör Bülent Albayrak çıkacak.