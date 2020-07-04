Sivasspor, İstanbul'a gitti

Kasımpaşa ile Sivasspor yarın 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. - SİVAS

Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul'a gitti. Sivasspor, İstanbul'da kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor , havayolu ile İstanbul 'a gitti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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