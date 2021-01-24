Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'da - Son Dakika

Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan ve 22 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor'un kamp kadrosunda Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer alıyor.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, ligde ilk yarının son hafta maçında yarın saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.