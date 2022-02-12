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Son Dakika | Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı transfer! - Son Dakika

Son Dakika | Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı transfer!

12.02.2022 22:15
Son Dakika | Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı transfer!

Son dakika haberlerine göre - Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı orta saha Maria Caroline Manoel Shimoguiri'yi kadrosuna kattı.

- Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı orta saha Maria Caroline Manoel Shimoguiri'yi kadrosuna kattı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar bu kapsamda Brezilyalı orta saha oyuncusu Maria Caroline'yi resmen renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu bugün kırmızı-beyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Maria'nın yarın oynanacak olan Dudulluspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika | Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Brezilyalı transfer!

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sivasspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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