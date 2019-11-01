Son Dakika Haberleri: Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti
Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti

Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti

6 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Denizli'ye gitti.

Sivasspor kafilesi Denizli'ye gitti, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Denizli'ye gitti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Denizli'ye hareket etti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın Denizli'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.


Demir Grup Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu sporcular yer alıyor:


"Ali Şaşal Vural, Samassa, Muhammet Can Tuncer, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Papp, Ziya Erdal, Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Kone, Hugo Vieira, Yatabare"

Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor, pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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