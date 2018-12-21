Son Dakika Haberleri: Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, İstanbul'a gitti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

Takım kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ziya Erdal, Tolgahan Acar, Sergio Rochet, Ali Şaşal Vural, Douglas, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Carl Medjani, Hakan Arslan, Aydın Karabulut, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Emre Kılınç, Robinho, Zoro Cyriac, Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir, Arouna Kone.

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçı, Türk Telekom Stadyumu'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:58 Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Sivasspor, Spor
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