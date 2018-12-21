Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık
Pazar günü deplasmanda Galatasaray
'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor
, İstanbul
'a gitti.
Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla kentteki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti.
Sivasspor, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
Takım kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: Ziya Erdal
, Tolgahan Acar
, Sergio Rochet, Ali Şaşal
Vural, Douglas, Uğur Çiftçi
, Paul Papp
, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Carl Medjani
, Hakan Arslan
, Aydın Karabulut
, Mert Hakan Yandaş
, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Gabriel Torje
, Emre Kılınç
, Robinho
, Zoro Cyriac, Erdoğan Yeşilyurt
, Muhammet Demir
, Arouna Kone.
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçı, Türk Telekom Stadyumu
'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.