Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa
ile yapacağı maç için İstanbul
'a hareket etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.
Kafilede futbolculardan Ziya Erdal
, Tolgahan Acar
, Ali Şaşal
Vural, Sergio Rochet, Douglas, Fatih
Aksoy, Uğur Çiftçi
, Paul Papp
, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Hakan Arslan
, Mert Hakan Yandaş
, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç
, Özer Hurmacı
, Fousseni Diabate, Erdoğan Yeşilyurt
, Muhammet Demir
ve Arouna Kone yer aldı.
Demir Grup Sivasspor, yarın Recep Tayyip Erdoğan
Stadyumu'nda saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.