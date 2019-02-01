Son Dakika Haberleri: Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Sivasspor Kafilesi İstanbul'a Gitti, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Kasımpaşa ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gitti.

Kafilede futbolculardan Ziya Erdal, Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Sergio Rochet, Douglas, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir ve Arouna Kone yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:44 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Sivasspor, İstanbul, Spor
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