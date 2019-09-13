Son Dakika Haberleri: Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti!
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Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerindeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerindeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.


Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer aldı.


"Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Volkan Eğri, Abdou Razack Traore, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira."


Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor karşılaşması, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.


Nuri Demirağ, Sivasspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:50 
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