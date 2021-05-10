Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı. Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Sivasspor, 20 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kafilede Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı. Yiğidolar, bugün Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. (Oğuzhan Sarzep-Mustafa Koçyiğit/İHA)

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım

Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

Tüm ülkede aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı