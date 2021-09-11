Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak. - SİVAS

Süper Lig'in 4. hafta maçında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı 'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

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