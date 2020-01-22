Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti - Son Dakika Spor

Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma için Malatya'ya gitti.

Sivasspor kafilesi Malatya'ya gitti, System.String[]

Demir Grup Sivasspor kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşma için Malatya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçı Sivas'ta 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, yarın oynanacak rövanş karşılaşması için Malatya'ya hareket etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 14.00'te Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Sivasspor'un Malatya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Volkan Eğri ve Arouna Kone.

Batı Çalışma Grubu, Türkiye Kupası, Sivasspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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