Son Dakika Haberleri: Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti

12 dakika önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yolu ile Rize'ye gitti.

Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta maçında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün öğleden sonra Sivas'tan ayrılarak kara yolu ile Rize'ye gitti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın Rize'de yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.


Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Rize kafilesinde şu sporcular yer alıyor:


"Ziya Erdal, Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Paul Papp, Marcelo Goiano, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Armin Djerlek, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone ve Hugo Vieira." - SİVAS

Sivasspor, Çaykur, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı
Falcao transferi için şok iddia: Görüşmeler tıkandı, dev kulüp transfer için devreye girdi Fenerbahçe, Havard Nordtveit transferinde sona geldi Derya Can serbest dalış rekoru kırdı! Dalışı takip eden gazeteci suya düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 14:50:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor kafilesi Rize'ye gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]