Son Dakika Haberleri: Sivasspor Kafilesini Taşıyacak Uçağa Yıldırım İsabet Etti

Sivasspor Kafilesini Taşıyacak Uçağa Yıldırım İsabet Etti

1 saat önce

DG Sivasspor'u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.

Sivasspor Kafilesini Taşıyacak Uçağa Yıldırım İsabet Etti, System.String[]
DG Sivasspor'u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul'a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti. Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul'a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti. 16.30'da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul'a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Sivas, Fenerbahçe, İstanbul, Sivasspor, Güncel
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