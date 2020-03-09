Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı' - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı' - Son Dakika Spor

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı'

7 saat önce

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, havaalanında Ali Naci Küçük ile aynı uçağı kullanarak İstanbul'a döndü.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı', System.String[]

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, havaalanında Ali Naci Küçük ile aynı uçağı kullanarak İstanbul'a döndü.


İşte Samassa'nın maç hakkında görüşleri;


Galatasaray çok büyük bir takım. Beraberlik bu maçta hem bizim için hem de Galatasaray için iyi bir skor oldu.


Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde biz çok iyi başladık. Sonra Galatasaray öne geçti ama biz de güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardık. İkinci yarıda da rakibimizden daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim.


Galatasaray, Süper Lig'in en iyi takımı


Galatasaray'da Falcao, Lemina, Seri ve Onyekuru gibi yıldız isimler. Bana göre belki de Galatasaray şu an ligin en iyi takımı. Bu aldığımız puan bizim çok önemli.


Saracchi ve Emre Kılınç arasındaki pozisyonu göremedim o anda oraya uzak bir mesafedeydim ama maçtan sonra Emre'nin aldığı darbeyi gördüm.


Fikstür avantajımız var ama!


Şampiyonluk yarışı için şu an bir şey söylemek için erken. Fikstür avantajımız var ama şampiyonluk yarışı içinde olan takımların hepsi iyi bir grafik yakaladı.


Şampiyon olabiliriz ama bunun kolay olmadığını biliyoruz!


Şampiyon olabilir miyiz evet olabiliriz ama bunun kolay olmadığını ve olmayacağını tüm takım olarak biliyoruz. Biz şu anda alabildiğimiz kadar puan almaya konsantre olduk.


Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:11 
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