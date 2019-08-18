Son Dakika Haberleri: Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taburcu oldu
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Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taburcu oldu

16 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kalecisi Mamadou Samassa, taburcu oldu.

Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa taburcu oldu, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kalecisi Mamadou Samassa, taburcu oldu.
Ligin ilk haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Mamadou Samassa dün oynanan maçta siyah-beyazlıların futbolcusu Tyler Boyd ile çarpışarak baygınlık geçirdi. Saha kenarında yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın tomografisi çekildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Samassa, bugün sabah saatlerinde yapılan kontrolleri sonrası taburcu edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın Samassa'yı ziyareti
Doktorun açıklamaları

17.08.2019 - Haber Kodu : 190817238


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
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