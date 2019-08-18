Son Dakika Haberleri: Sivasspor kalecisi Samassa'nın sakatlanması
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Sivasspor kalecisi Samassa'nın sakatlanması

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçında rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kalecileri Mamadou Samassa'nın sağlık durumunu yakından takip ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.

Sivasspor kalecisi Samassa'nın sakatlanması, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçında rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kalecileri Mamadou Samassa'nın sağlık durumunu yakından takip ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunan herkese teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekip ile Beşiktaş arasında dün oynanan mücadelenin 45. dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra sahada bayılan kaleci Mamadou Samassa için çok sayıda geçmiş olsun mesajı alındığı belirtildi.
Samassa'nın sağlık durumunu yakından takip eden herkese teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaşanan bu olayın ardından çok sayıda kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. Ayrıca kulüp yöneticileri, siyasiler, bürokratlar, futbol adamları, basın temsilcileri başkanımız Mecnun Otyakmaz'ı ve yöneticilerimizi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu üzücü futbol kazasında gösterdikleri hassasiyet için herkese teşekkür eder, bizleri yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı sunarız."
Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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