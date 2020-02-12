Sivasspor kapalı sahada çalıştı - Son Dakika
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Sivasspor kapalı sahada çalıştı

6 saat önce

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor kapalı sahada çalıştı, System.String[]

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında Antalyaspor ile onayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Sivas'ta aralıksız devam eden kar yağışından kırmızı-beyazlı ekip de etkilendi. Antrenman sahalarında 50 santimetreyi bulan kar birikintisi nedeniyle Yiğidolar son antrenmanını kapalı sahada gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Sivasspor ile Antalyaspor yarın saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Fırat Aydınus görev yapacak. - SİVAS

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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