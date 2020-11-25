Sivasspor, Karabağ maçı için İstanbul'a gitti

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.
Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve golcü oyuncu Arouna Kone, saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Sivasspor, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
İki ekip arasındaki ilk maçı Sivasspor, sahasında 2-0 kazanmıştı.
Karabağ ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.
- Kaynak: AA
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