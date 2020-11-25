Sivasspor, Karabağ maçı için İstanbul'da

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile İstanbul'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, havayolu ile İstanbul'a geldi. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta maçında yarın İstanbul'da Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızı-beyazlı ekipte Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bugün saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda futbolcu Arouna Kone ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar, daha sonra saat 17.00'de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Sivasspor, sahasında rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Karabağ ile Sivasspor yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. (Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

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