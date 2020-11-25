Sivasspor, Karabağ maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Karabağ maçına hazır

25.11.2020 17:47

- Sivasspor, Karabağ maçına hazır Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında karşılaşacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

- Sivasspor, Karabağ maçına hazır

İSTANBUL - Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında karşılaşacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I grubu 4. haftasında yarın oynayacağı Karabağ maçı hazırlıklarını bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan idman, ısınma ile başladı. Top kapma yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Karabağ maçının taktiği üzerinde durdu.

Korona virüse yakalanan 8 futbolcunun yanı sıra sakatlığı bulunan 1 futbolcu olmak üzere toplam 9 oyuncu antrenmana katılmadı.

Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır
Sivasspor, Karabağ maçına hazır

Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, Karabağ, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Karabağ maçına hazır - Son Dakika Spor


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