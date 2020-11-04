Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
04.11.2020 17:20
UEFA, Sivasspor-Karabağ maçının hakemi Joao Pinheiro'nun yerine Sandro Scharer'i görevlendirdi.
UEFA, Sivasspor- Karabağ maçının hakemi Joao Pinheiro'nun yerine Sandro Scharer'i görevlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında Sivasspor, yarın akşam Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'de başlayacak karşılaşmanın hakemi değiştirildi. UEFA tarafından maçın hakemi olarak Joao Pinheiro açıklanmıştı ancak bugün yapılan açıklamada Pinheiro'nun yerine Sandro Scharer görevlendirildi. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Iancu Ioan Vasilic olacak.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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