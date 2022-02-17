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Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika

Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

17.02.2022 15:27
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor 20 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep-İHA)

Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Ahmet Çalık, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor, Karagümrük maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor - Son Dakika


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