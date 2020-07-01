Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde top kapma, dayanıklılık, pas ve pres çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
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