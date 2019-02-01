Sivasspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti.



Yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuz bugün sabah kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.



Kırmızı-beyazlı ekibin İstanbul kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:



Ziya Erdal, Tolgahan Acar, Ali Şaşal Vural, Sergio Rochet, Douglas, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Serhiy Rybalka, Delvin N'Dinga, Emre Kılınç, Özer Hurmacı, Fousseni Diabate, Erdoğan Yeşilyurt, Muhammet Demir ve Arouna Kone.



Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve Mehmet Kısal yapacak. - SİVAS

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