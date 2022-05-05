Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek

05.05.2022 12:47
Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Kasımpaşa maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak DG Sivasspor - Kasımpaşa maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'de oynanacak olan Sivasspor - Kasımpaşa maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi interner sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivasspor ile Kasımpaşa karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ali Tuna ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

(İHA)

YORUMLAR
500
Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika


Son Dakika
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor - Kasımpaşa maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement