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Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:45 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.
Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. alıştı.
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