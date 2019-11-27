Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS
Son Dakika Spor Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS - Son Dakika Spor

Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.

Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. alıştı.

Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:45 Kaynak: AA
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