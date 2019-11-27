Sivasspor, Kasımpaşa maçını final olarak görüyor - SİVAS

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı final olarak gördüklerini belirterek, ilk final maçlarının ise Kasımpaşa olduğunu söyledi.

Çalımbay, idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. alıştı.