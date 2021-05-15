Sivasspor-Kasımpaşa maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Çeri, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ilk yarısında istedikleri gibi baskılı, arzulu ve tutkulu oynayamadıklarını dile getirdi.

İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha baskılı oynamaya başladıklarını aktaran Çeri, şunları kaydetti:

"Golü de bulduk. Karşılaşma 2-2 de bitebilirdi. Maalesef bunu skora yansıtamadık. Bunun için de üzgünüz. Bugün gençlere de şans verdik. Onlardan da gayet olumlu yanıt aldık. Kalecimiz de bugün bir penaltı kurtardı. Bugün kazanmak istiyorduk. Üç puan için buraya gelmiştik ama maalesef olmadı. Elimizden geleni yaptık."