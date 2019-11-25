Son Dakika Haberleri: Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı
Son Dakika Spor Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı - Son Dakika Spor

Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı

6 saat önce

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı, System.String[]

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.


Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Biletlerin satışı Passolig internet sitesi, mobil uygulaması ve gişesi üzerinden yapılacak.


Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:


1. Kategori (VIP): 54 TL


2. Kategori (Maraton): 27,5 TL


3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13,5 TL


Misafir tribünü: 17,5 TL - SİVAS

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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