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Sivasspor - Kasımpaşa maçının biletleri satışta çıktı
6 saat önce
Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor'da karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Biletlerin satışı Passolig internet sitesi, mobil uygulaması ve gişesi üzerinden yapılacak.
Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori (VIP): 54 TL
2. Kategori (Maraton): 27,5 TL
3. Kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası): 13,5 TL
Misafir tribünü: 17,5 TL - SİVAS
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