Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 41'inci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise üç grup halinde yarım saha maç yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 15 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.