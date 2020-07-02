Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

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