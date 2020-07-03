Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

Demir Grup Sivasspor , Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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