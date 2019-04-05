Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Kayserispor 24.randevuda

Sivasspor-Kayserispor 24.randevuda

25 dakika önce

Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde 24.kez karşı karşıya gelecek.

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Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, lig tarihinde 24.kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 24. kez karşılaşacak. İki Anadolu ekibi, bugüne kadar 23 kez Süper Lig'de karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 7 kez, Sivasspor ise 6 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 37 gol atarken kalesinde ise 27 gol gördü. Ligin ilk yarısında Kadir Has'ta oynanan maçı sarı kırmızılılar, 2-0 kazanarak 3 puanı almıştı.

En gollü maçlar

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 23 maçta 64 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 2011-2012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6-2 galip ayrılmıştı. Sivasspor ile Kayserispor, Sivas'ta 11 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Sivasspor 5 kez, Kayserispor ise 3 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:

2018/2019 Kayserispor-Sivasspor 2-0

2017/2018 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2017/2018 Sivasspor-Kayserispor 0-2

2015/2016 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2015/2016 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2013/2014 Sivasspor-Kayserispor 3-0

2013/2014 Kayserispor-Sivasspor 1-0

2012/2013 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2012/2013 Sivasspor-Kayserispor 4-2

2011/2012 Sivasspor-Kayserispor 1-1

2011/2012 Kayserispor-Sivasspor 6-2

2010/2011 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Kayserispor-Sivasspor 4-1

2009/2010 Kayserispor-Sivasspor 2-2

2009/2010 Sivasspor-Kayserispor 2-4

2008/2009 Kayserispor-Sivasspor 0-0

2008/2009 Sivasspor-Kayserispor 0-0

2007/2008 Kayserispor-Sivasspor 0-1

2007/2008 Sivasspor-Kayserispor 1-0

2006/2007 Sivasspor-Kayserispor 3-2

2006/2007 Kayserispor-Sivasspor 1-1

2005/2006 Sivasspor-Kayserispor 0-5

2005/2006 Kayserispor-Sivasspor 2-2 - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:54 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Kayserispor, Spor
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