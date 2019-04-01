Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü

25 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda doğum günü olan Ukraynalı futbolcu Serhiy Rybalka için pasta kesildi. 

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında 6 Nisan Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar yarı sahada çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 5 Mart'ta kasık fıtığı ameliyat olan Muhammet Demir de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Antrenman öncesi 29 yaşına giren Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka için doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:59 Kaynak: DHA

Sivasspor, Kayserispor, Spor
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