Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ana bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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