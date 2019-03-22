Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

5 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, serbest ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Emre Kılıç, N'Dinga ile sakatlığı süren Muhammet Demir ve izinli olan Kone katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:48 Kaynak: AA

Spor
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