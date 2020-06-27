Sivasspor, Kayserispor maçına hazır - Son Dakika

Sivasspor, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Kayserispor yarın saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep - Veysel Korkmaz/İHA)

Lütfullah Bilgin, Kayserispor, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:07 Kaynak: İHA

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