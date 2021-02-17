Sivasspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Maçın 4. Hakemi Oğuzhan Çakır. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç günü açıklanacak. - KAYSERİ

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı