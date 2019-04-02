Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

39 dakika önce

DEMİR Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]


DEMİR Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı. Savunma oyuncusu Ziya Erdal, yaşadığı hafif sakatlıktan dolayı antrenmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı bulunan golcü oyuncu Muhammet Demir ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:15 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Sivasspor, Kayserispor, Spor
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