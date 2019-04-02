Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
39 dakika önce
DEMİR Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
DEMİR Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışmaları yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı. Savunma oyuncusu Ziya Erdal
, yaşadığı hafif sakatlıktan dolayı antrenmanı yarıda bıraktı. Sakatlığı bulunan golcü oyuncu Muhammet Demir
ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:15 Kaynak: DHA
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