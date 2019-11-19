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Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Emre Kılınç ve Aaron Appindangoye katılmadı.
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