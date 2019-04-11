Sivasspor, Konya Yolcusu
22 dakika önce
DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas'ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket ettiSpor Toto Süper Ligi 28. hafta müsabakalarında Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda A.
DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas'ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket etti
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:02 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Ligi 28. hafta müsabakalarında Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda A. Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekibin yarın Konya'da yapacağı antrenmanın ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girip maç saatini bekleyecek. - SİVAS
McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı
Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek
Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!