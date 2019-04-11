Sivasspor, Konya Yolcusu

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas'ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket ettiSpor Toto Süper Ligi 28. hafta müsabakalarında Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda A.

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı A. Konyaspor müsabakası öncesi Sivas'ta ki hazırlıklarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket etti



Spor Toto Süper Ligi 28. hafta müsabakalarında Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda A. Konyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak bugün karayolu ile Konya'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekibin yarın Konya'da yapacağı antrenmanın ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girip maç saatini bekleyecek. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı

Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek

Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular!