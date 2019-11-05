Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Süper Toto Süper Ligin 11. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Süper Toto Süper Ligin 11. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor- İttifak Holding Konyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 9 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden, Passo Mobil APP ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü (8 Nolu Giriş) önündeki Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.

Maçın bilet fiyatlarının 1. kategori (VİP) 54, 2. kategori (Maraton) 27,50, 3. kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 13,50, ve misafir takımın 17,50 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Trabzonspor'da Jose Sosa, Krasnodar maçında yok! Fatih Terim: Yapmamız gereken çok basit gol atmalıyız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:47:06. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor-Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]