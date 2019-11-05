Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

9 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Antrenmanı ziyaret eden Abdulhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve okul yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Öğrenciler futbolculara yoğun ilgi gösterdi ve bol bol fotoğraf çektirdi

Demir Grup Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler


İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:18 Kaynak: DHA
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