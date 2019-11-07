Son Dakika Haberleri: Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 11'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri başladı. Daha sonra futbolcular 5'e 2 pas ve şut çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka antrenmana katılmadı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


- Sivas
İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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